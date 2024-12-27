TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Ocak ayında stoper hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi İspanya'da buldu. İşte sarı lacivertlilerin transferdeki yeni hedefi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 09:18 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 09:20
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İspanyol basını; Fener'in yapılan çalışmalar doğrultusunda La Liga ekibi Osasuna'da forma giyen Enzo Boyomo'yu gündemine aldığını belirtti.
FİZİĞİYLE ÖN PLANDA
İspanya'da bu sezon 15 maça çıkan tecrübeli savunmacı 1 gol kaydetti.
1.84'lük Kamerunlu güçlü fiziğiye dikkat çekerken savunmanın sağ tarafında takımı adına daha çok verimlilik sergiliyor.
23 yaşındaki futbolcu geçen yıl Valladolid'den Osasuna'ya 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
MOU STOPER İSTİYOR
Sözleşmesi 30 Mayıs 2029 tarihinde bitecek olan Boyomo'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
Takvim'in haberine göre, teknik direktör Mourinho'nun stoper bölgesine takviye istediği biliniyor.
Bu bölgeye transfer için 5-6 isimle de görüşüldüğü gelen bilgiler arasında.
Sol stoper ya da oyun kurucu bir sağ stoper alınırsa Becao'nun sözleşmesinin feshedileceği konuşuluyor.
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kamerunlu genç stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
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