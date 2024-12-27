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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Ocak ayında stoper hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi İspanya'da buldu. İşte sarı lacivertlilerin transferdeki yeni hedefi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 09:18 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 09:20
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TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları Kanarya'nın elini kolunu bağlamış durumda.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Sarı lacivertliler için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

İspanyol basını; Fener'in yapılan çalışmalar doğrultusunda La Liga ekibi Osasuna'da forma giyen Enzo Boyomo'yu gündemine aldığını belirtti.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

FİZİĞİYLE ÖN PLANDA

İspanya'da bu sezon 15 maça çıkan tecrübeli savunmacı 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

1.84'lük Kamerunlu güçlü fiziğiye dikkat çekerken savunmanın sağ tarafında takımı adına daha çok verimlilik sergiliyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

23 yaşındaki futbolcu geçen yıl Valladolid'den Osasuna'ya 5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

MOU STOPER İSTİYOR

Sözleşmesi 30 Mayıs 2029 tarihinde bitecek olan Boyomo'nun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Takvim'in haberine göre, teknik direktör Mourinho'nun stoper bölgesine takviye istediği biliniyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Bu bölgeye transfer için 5-6 isimle de görüşüldüğü gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Sol stoper ya da oyun kurucu bir sağ stoper alınırsa Becao'nun sözleşmesinin feshedileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kamerunlu genç stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

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