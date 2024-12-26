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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Polonyalı yıldız için İspanya'dan bir takım talip olurken, sarı-lacivertli yönetim şok bir karar aldı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 12:00
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Eyüpspor 26. dakikada Ahmed Kutucu ile öne geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

İlk yarının son dakikasalarında sarı lacivertliler En-Nesyri ile skoru dengeledi ve karşılaşma bu skorla noktalandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Fenerbahçe puanını 36 yaptı. Eyüpspor ise 27 puana yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Bu karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli ekibin transfer gündemine bir olay bomba gibi düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

İsmi henüz açıklanmayan bir La Liga ekibinin 25 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilere temasa geçtiği ve resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Takvim'in haberine göre; İspanyol ekibinin Szymanski için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro önerdiği ancak oyuncuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Yıldız futbolcuya Bundesliga ve Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu da gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Bu sezon Sarı-lacivertli formayla 26 mücadelede sahaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Güncel verilere göre 17 milyon Euro değer biçilen yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Sebastian Szymanski için gelen teklif ortaya çıktı! Yönetimden şok karar

Geçen sezon 55 maçta 13 gol 19 asist kaydeden Szymanski bu sezon ise 26 maçta 2 gol, 5 asist yapabildi.

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