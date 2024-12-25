TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da
Geçen sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Sebastian Szymanski, yeni sezonda beklenen performansın uzağında kalınca satılma ihtimali gündeme geldi. Polonyalı yıldız hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve geçen sezon gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Szymanski, bu sezon istenilen performansın uzağında kalarak eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.
DURUMU YENİ YILDA BELLİ OLACAK
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu Sebastian Szymanski'nin durumu yeni yılda belli olacak.
SON SÖZ MOURINHO'DA
Fenerbahçe yönetimi istenilen performansı sergileyemeyen Szymanski'yi satmaktan yana ancak son karar teknik direktör Jose Mourinho'yla yapılacak toplantıdan sonra netlik kazanacak.
Szymanski'nin güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Yıldız isim, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkarken 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.
DİĞER