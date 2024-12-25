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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

Geçen sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Sebastian Szymanski, yeni sezonda beklenen performansın uzağında kalınca satılma ihtimali gündeme geldi. Polonyalı yıldız hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 09:54
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir zaman kala hareketlilik başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

Son olarak Kanarya'nın Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve geçen sezon gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanan Szymanski, bu sezon istenilen performansın uzağında kalarak eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

DURUMU YENİ YILDA BELLİ OLACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu Sebastian Szymanski'nin durumu yeni yılda belli olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! Son söz Mourinho'da

SON SÖZ MOURINHO'DA

Fenerbahçe yönetimi istenilen performansı sergileyemeyen Szymanski'yi satmaktan yana ancak son karar teknik direktör Jose Mourinho'yla yapılacak toplantıdan sonra netlik kazanacak.

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