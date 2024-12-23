TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...
Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna geçmek isteyen Fenerbahçe'de devre arası operasyonlarında flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Al-Nassr ile sürdürülen transfer görüşmelerinde Anderson Talisca'dan mutlu son ve Suudi Arabistan basının En Nesyri iddiası... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 21:16
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Listedeki oyunculardan biri olan ve daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması ile futbolseverlerin beğenisini kazanmış olan Talisca ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yaptığı transfer haberlerinde güvenilirliği ile ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun "kum saati" paylaşımı, Fenerbahçe'nin Talisca transferinde mutlu sona yaklaştığının sinyallerini verdi.
Kanarya, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve opsiyonun değeri 5 milyon Euro olarak belirlenecek.
Ayrıca iddiaya göre Talisca'nın 12 milyon Euroluk maaşının yarısını Kadıköy yönetimi, kalan yarısını ise Al-Nassr karşılayacak.
Fenerbahçe Talisca'yı satın almaya karar verdiği takdirde 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Gündeme bomba gibi düşen haberlerin ardından Al-Nassr ile gerçekleşen görüşmelerde flaş bir gelişme daha yaşandı.
Suudi Arabistan'ta Riyad TV'de belirtilene göre Al-Nassr'dan ayrılacak olan Talisca'nın yerini En-Nesyri dolduracak.
Faslı yıldız için 34 milyon Euro'ya kadar teklifi yükselten Al-Nassr ile Fenerbahçe arasında devre arasında gerçekleşecek anlaşmalar taraftarlarca heyecanla bekleniyor.
Haberde belirtilene göre Anderson Talisca'yı müjdelemeye hazırlanan Fenerbahçe'nin aynı zamanda En-Nesyri'yi Suudi Arabistan temsilcisine göndermeyi planlıyor.
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