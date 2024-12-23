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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna geçmek isteyen Fenerbahçe'de devre arası operasyonlarında flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Al-Nassr ile sürdürülen transfer görüşmelerinde Anderson Talisca'dan mutlu son ve Suudi Arabistan basının En Nesyri iddiası... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 21:16
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden sarı lacivertliler ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında öne geçmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Devre arasında yapacakları transfer hamleleri kritik önem taşıyan Kadıköy ekibinde Mourinho'nun Ocak ayı listesinde dünyanın dört bir yanından yıldız oyuncular bulunmakta.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Listedeki oyunculardan biri olan ve daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması ile futbolseverlerin beğenisini kazanmış olan Talisca ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Yaptığı transfer haberlerinde güvenilirliği ile ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun "kum saati" paylaşımı, Fenerbahçe'nin Talisca transferinde mutlu sona yaklaştığının sinyallerini verdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Kanarya, Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve opsiyonun değeri 5 milyon Euro olarak belirlenecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Ayrıca iddiaya göre Talisca'nın 12 milyon Euroluk maaşının yarısını Kadıköy yönetimi, kalan yarısını ise Al-Nassr karşılayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Fenerbahçe Talisca'yı satın almaya karar verdiği takdirde 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Gündeme bomba gibi düşen haberlerin ardından Al-Nassr ile gerçekleşen görüşmelerde flaş bir gelişme daha yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Suudi Arabistan'ta Riyad TV'de belirtilene göre Al-Nassr'dan ayrılacak olan Talisca'nın yerini En-Nesyri dolduracak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Faslı yıldız için 34 milyon Euro'ya kadar teklifi yükselten Al-Nassr ile Fenerbahçe arasında devre arasında gerçekleşecek anlaşmalar taraftarlarca heyecanla bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz devre arası gelişmesi! Talisca ve En-Nesyri...

Haberde belirtilene göre Anderson Talisca'yı müjdelemeye hazırlanan Fenerbahçe'nin aynı zamanda En-Nesyri'yi Suudi Arabistan temsilcisine göndermeyi planlıyor.

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