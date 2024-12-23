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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş Lincoln Henrique gelişmesi yaşanıyor. Brezilya ekibi RB Bragantino'dan ayrılan yıldız oyuncu sarı lacivertlilere geri dönecek. Ancak Brezilyalı sol bek için kontenjan engeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 12:23
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş Lincoln Henrique gelişmesi yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

Ocak ayında transfer yapabilmek için yabancı kontenjanını boşaltması gereken Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin geri dönecek olmasıyla ekstra sorunla karşılaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

Brezilya'nın Bragantino takımı Lincoln'ün kiralık sözleşmesinin bittiğini ve opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

Sambacı'nın 28 Aralık'ta Samandıra'da olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maça çıkan Lincoln, 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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