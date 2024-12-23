TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Lincoln Henrique krizi!
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş Lincoln Henrique gelişmesi yaşanıyor. Brezilya ekibi RB Bragantino'dan ayrılan yıldız oyuncu sarı lacivertlilere geri dönecek. Ancak Brezilyalı sol bek için kontenjan engeli ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sambacı'nın 28 Aralık'ta Samandıra'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maça çıkan Lincoln, 3 gol kaydetti.
26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
DİĞER