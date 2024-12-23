Fenerbahçe'den Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı!

Süper Lig Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerden son olarak ameliyat için ülkesine giden Jose Mourinho için açıklama yayımlandı.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:
Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir.
Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü
Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir. Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/F7ebN5LZOW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2024