Fenerbahçe'den Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı!

Süper Lig Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak ameliyat için ülkesine giden Jose Mourinho için açıklama yayımlandı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:

Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir.

Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü