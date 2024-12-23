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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe'den Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı!

Süper Lig Fenerbahçe'de ameliyat için ülkesine giden Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı yayımlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 18:21 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 18:35
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Fenerbahçe'den Jose Mourinho için geçmiş olsun mesajı!

Süper Lig Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak ameliyat için ülkesine giden Jose Mourinho için açıklama yayımlandı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA:

Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir.

Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

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