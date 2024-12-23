Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!
Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon başında 8 milyon Euro'ya kiralanan Allan Saint-Maximin, bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Fransız futbolcunun sözleşmesini sonlandırmak için Fenerbahçe yöneticilerinin Al-Ahli kulübü ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.
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Tecrübeli kanat daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda.
Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.
KRİTİK GÖRÜŞME
Takvim gazetesinin haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Sarı-Laciverliler, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor.
Ayrıca Maximin'in çok fazla top kaybı yapması ve pas yerine çalımı düşünmesi de bu karardaki en büyük etken olarak görülüyor.
TARAFTAR TEPKİLİ
27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta; 3 gol ve 4 asist kaydetti. 1-1 biten Eyüpspor maçında tecrübeli kanadın performansı bardağı taşıran son damla olmuştu.
Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın transferinde rol aldığı Maximin'e, Eyüp müsabakasında bireysel oynadığı için taraftarlardan tepkiler gelmişti.
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