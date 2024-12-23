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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon başında 8 milyon Euro'ya kiralanan Allan Saint-Maximin, bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Fransız futbolcunun sözleşmesini sonlandırmak için Fenerbahçe yöneticilerinin Al-Ahli kulübü ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Saint Maximin performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

8 milyon Euro yıllık ücret alan Fransız yıldız ile ara transfer döneminde yolların ayrılacağı öne sürülüyor...

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Maximin'in Fener'de maçların %75'inde forma giydiği takdirde 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği iddiaları vardı.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Tecrübeli kanat daha şimdiden bu rakamı %84 ile geride bırakmış durumda.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Bu gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

KRİTİK GÖRÜŞME

Takvim gazetesinin haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Sarı-Laciverliler, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Ayrıca Maximin'in çok fazla top kaybı yapması ve pas yerine çalımı düşünmesi de bu karardaki en büyük etken olarak görülüyor.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

TARAFTAR TEPKİLİ

27 yaşındaki futbolcu Kanarya'da 22 maçta; 3 gol ve 4 asist kaydetti. 1-1 biten Eyüpspor maçında tecrübeli kanadın performansı bardağı taşıran son damla olmuştu.

Fenerbahçe’de Maximin için sürpriz iddia!

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın transferinde rol aldığı Maximin'e, Eyüp müsabakasında bireysel oynadığı için taraftarlardan tepkiler gelmişti.

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