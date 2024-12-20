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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Takımım çok kötüydü!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Takımım çok kötüydü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maç sonu takımının kötü olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 22:35
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'dan maç sonu flaş sözler: Takımım çok kötüydü!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.,

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ;

Jose Mourinho: "Takımım çok kötüydü! Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı verdik. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı."

"KARİYERİMDE BAZI ŞEYLERİ İLK DEFA BURADA GÖRÜYORUM"

"Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız. Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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