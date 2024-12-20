Eyüpspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | Trendyol Süper Lig canlı maç izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro, Vezo, Caner, Melih, Halil, Emre Akbaba, Dorukhan, Ahmed Kutucu, Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, En-Nesyri.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Arda Turan'lı Eyüpspor ile Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin maçı saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

2 OYUNCU SINIRDA

Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin sarı kart sınırında yer alıyor. 17. haftada oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda 18. haftada oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecekler.

EYÜPSPOR KAYBETMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş ve Galatasaray karşısında oynadığı performans ile tam not alan Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında da etkili bir mücadele ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan eflatun-sarılılar, 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi ağırlayan Eyüpspor, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.