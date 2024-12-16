Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Livakovic, Becao ve Oğuz Aydın...

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın son durumu belli oldu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,
Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,
Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.
Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır."
YILDIZ İSİM SEZONU KAPATTI!
Jose Mourinho basın toplantısında Rodrigo Becao'nun sezonu büyük olasılıkla kapattığını vurgulamıştı. Son olarak A Spor'da yer alan haberde futbolcunun sezonu kapattığı net bir şekilde belirtildi.
Ayrıca Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ile Dominik Livakovic'in 5 Ocak'taki Hatayspor maçında sahalara dönmesinin beklendiği aktarıldı.