Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcu için sarı-lacivertlilerde eskiden top koşturan ve şimdilerde teknik adamlık görevini yürüten Dirk Kuyt'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 09:59 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 10:04
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NTV'de yer alan habere göre; ara transfer döneminde Bartuğ için harekete geçen Beerschot yönetimi, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İki kulübün anlaşması durumunda Bartuğ Elmaz ligin ikinci yarısında Belçika ekibi için ter dökecek.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro ve bu sezon sadece 2 karşılaşmada 16 dakika süre buldu.
Bartuğ Elmaz, 2021 yılında Galatasaray'dan Marsilya'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Burada tutunamayan Bartuğ, 1.4 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ocak 2024'te yarım sezonluğuna Sivasspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü.
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