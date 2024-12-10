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Haberler Fenerbahçe Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcu için sarı-lacivertlilerde eskiden top koşturan ve şimdilerde teknik adamlık görevini yürüten Dirk Kuyt'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 09:59 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 10:04
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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de devre arası yaklaşırken kadro yapılanmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Sarı-lacivertlilerde devre arasında takıma önemli takviyelerin yapılması bekleniyor. Kanarya'da diğer yandan Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan bazı futbolcularla da yolların ayrılması gündemde.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Belçika takımı Beerschot'u çalıştıran teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan o futbolcu için kolları sıvadı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

NTV'de yer alan habere göre; ara transfer döneminde Bartuğ için harekete geçen Beerschot yönetimi, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İki kulübün anlaşması durumunda Bartuğ Elmaz ligin ikinci yarısında Belçika ekibi için ter dökecek.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro ve bu sezon sadece 2 karşılaşmada 16 dakika süre buldu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yıldızını Dirk Kuyt kapıyor

Bartuğ Elmaz, 2021 yılında Galatasaray'dan Marsilya'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.

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