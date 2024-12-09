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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olmuştu. Bu karşılaşmada Kanarya'da o futbolcu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 10:43
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Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyordu.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Fakat Kanarya zorlu maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol da tam olarak taraftarları tatmin etmedi.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Ancak buna rağmen 5 net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'ya tepkiler geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan Dzeko'nun topunu Emirhan çizgiden çıkarmıştı. Kaptan, 49'uncu dakikada ise yine Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

Fenerbahçeli taraftarlar 38 yaşındaki oyuncuya bu pozisyonlarda golü bulamamasının ardından büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada eleştirilerin odak noktası olan Kaptan, büyük üzüntü yaşadı. Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol attı ve Fenerbahçe'nin en çok ağları sarsan isimi konumunda.

Fenerbahçe'nin yıldızına taraftarlardan büyük tepki! Beşiktaş maçı sonrası...

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Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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