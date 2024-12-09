Mevlüt Tezel: Ali Koç'un kupadan çekilmesi Türk futboluna yapılmış büyük bir haksızlık!

Jose Mourinho geldiğinde Fenerbahçe'nin Türkiye Ziraat Kupası'na katılacağını düşünüyordum. Mourinho gibi gazozuna maçı bile ciddiye alan, her maçı, her kupayı kazanmak için sahaya çıkan bir profesyonellik abidesinin Ali Koç'u kupaya katılmama yanlışından döndüreceğini tahmin ediyordum.

Mourinho, Türkiye Kupası'na katılmama kararına nasıl onay verdi anlamak güç!

Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı dört büyüklerle oynayacak takımların seçilmesine dönüştü. Normalde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye Kupası'nın tek maçlı eleme usulünde oynanması gerektiğine inanıyorum. Eğer gerekçe yoğun maç trafiği ve gelirin az olması ise Fenerbahçe yönetimi sezon başı formatın değiştirilmesi çağrısında bulunabilirdi ama yapmadı.

63 yıllık bir geçmişi olan bir kupaya Ali Koç'un keyfi kararıyla Fenerbahçe'nin katılmamasını hem taraftarlara hem ligde oynama fırsatı bulamayan yedeklere, gençlere hem de Türk futboluna yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Türkiye Kupası'nı sadece maddi gelir üzerinden ele almak da doğru değil. Örneğin; Erzincanspor'da oynarken kimsenin tanımadığı Kerem Aktürkoğlu'nun kaderi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı maça çıktıktan sonra değişti!

Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da Mart'ı göremezse, Süper Lig'de de şampiyonluğu kaybederse yine bir sezonu daha kupasız kapatacak!

10 yılda bir kupa kazanırsan yeni taraftar da kazanamazsın!

Kombine sahiplerinin bu duruma kızmaması da enteresan. Takımını tribünde izlemek için dünyanın parasını veriyorsun ama takım Türkiye Kupası'ndan çekiliyor!

Kuruluş amacı her müsabakaya katılmak ve sportif alanda başarı elde etmek olan Fenerbahçe'nin kupadan çekilmesi profesyonel bir kulübün yapacağı en son şeydir.