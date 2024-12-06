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Haberler Fenerbahçe Kalbim ‘Fenerbahçe’ dedi

Kalbim ‘Fenerbahçe’ dedi

Amrabat, Galatasaray’dan transfer teklifi aldığını açıkladı ve “Karar verirken, kalbimin sesini dinledim” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Kalbim ‘Fenerbahçe’ dedi

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, Haber Global'e konuştu. Birçok konuda açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, sezon başında Galatasaray'dan da teklif aldığını ilk kez açıkladı. Faslı yıldız, şunları söyledi: "Açıkçası çok fazla teklif almıştım. Galatasaray ile bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğim için çok çok mutluyum. Galatasaray ile bir görüşmem oldu diğer takımların ismini vermek istemiyorum."

TATİL YAPMAYA GELMEDİM

Sofyan Amrabat, transferden önce bir dönem Galatasaray'da forma giyen abisi Nordin Amrabat'la da konuştuğunu belirtti: "Abimle sürekli irtibattayım. Her şeyden konuşuyoruz. Kendisi bana Türkiye, İstanbul, lig ve Fenerbahçe'yle alakalı bilgiler verdi. Karar verirken kalbinin sesini dinle dedi ve ben de öyle yaptım. Hedefim burada kazanabildiğim kadar kupa kazanmak. Şampiyonluk elde etmek. Ben tatil yapmaya gelmedim."

SAVAŞI DURDURMAK İSTERDİM

Faslı yıldız, "Elimde sihirli bir değnek olsa savaşı durdurmak isterdim. Herkes huzur içinde birlikte yaşayabilir. Filistin'de olanlar gerçekten korkunç. İnşallah bu olan zulüm durur ve en hızlı şekilde barış gelir. Bunun için Allah'a her gün dua ediyorum. Çok fazla çocuk acı çekiyor orada" dedi.

DERBİNİN ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Amrabat, "Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Beşiktaş şu an iyi bir durumda olmasa da kaliteli oyuncuları var. İyi gidişatımızı orada devam ettirmek istiyoruz. Derbide özgüvenli oynayarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

HERKESİ ZİNDE TUTUYOR

Faslı yıldız, Mourinho'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti: "Mourinho özel birisi. Onunla aramda güzel bir iletişim söz konusu. Oyuncuları, atmosferi nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Oynamayan oyuncular kendilerini iyi hissetmez ama Mourinho herkesi hazır ve zinde tutuyor.

AVRUPA LİGİ'NDE FAVORİ DEĞİLİZ

Amrabat, "Fenerbahçe şu an favorilerden biri değil bana göre. Güçlü takımlar var. Avrupa'da sessiz bir şekilde ilerlemek, sürpriz yapmak anlamlı olacaktır. Bir rüyamız var, neden olmasın..." dedi.

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