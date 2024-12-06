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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da transfer edilen Bartuğ Elmaz Belçika ekibinin radarına girdi. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan genç oyuncunun kiralancağı takım duyuruldu. İşte detaylar... | Enes Cevahirci | Fotomac.com.tr

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 16:51
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ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

Kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertlilere genç oyuncusu için teklif geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

BARTUĞ BELÇİKA YOLCUSU

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Africafootunited'tan derlediği habere göre; Belçika ekibi Beerschot, Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Fenerbahçe kulübüyle görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin eski futbol şube sorumlusu Selahattin Baki, Beerschot VA kulübünün başkanlığını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

Belçika ekibi Fenerbahçe'den daha önce Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'i kiralamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı

Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta görev aldı.

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