FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Bartuğ Elmaz Belçika yolcusu! İşte yeni takımı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da yaşanacak. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da transfer edilen Bartuğ Elmaz Belçika ekibinin radarına girdi. Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan genç oyuncunun kiralancağı takım duyuruldu. İşte detaylar... | Enes Cevahirci | Fotomac.com.tr
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Fenerbahçe'nin eski futbol şube sorumlusu Selahattin Baki, Beerschot VA kulübünün başkanlığını yapıyor.
Belçika ekibi Fenerbahçe'den daha önce Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'i kiralamıştı.
Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Bartuğ'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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