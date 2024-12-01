Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK'yı mağlup ederek bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı planlıyor. Ancak sarı lacivertlilerde, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş mücadele öncesi büyük bir endişe hakim. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı yenen Fenerbahçe, Gaziantep maçını da kazanarak seriye devam etmek istiyor.
LİGDE 11. RANDEVU
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor.
Bu süreçte Kanarya'nın 24 golüne, Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kazandı.
İÇ SAHA KARNESİ
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların tamamında kalesini gole kapattı.
Sarı lacivertliler rakip filelere 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK TEHLİKE!
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
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