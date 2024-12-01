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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geleceği Gaziantep FK'yı mağlup ederek bir sonraki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine moralli çıkmayı planlıyor. Ancak sarı lacivertlilerde, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş mücadele öncesi büyük bir endişe hakim. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 10:13
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi elde eden sarı lacivertliler bu mücadele öncesi 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Kırmızı siyahlılar ise 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 15 puanla 13. sırada bulunuyor. Selçuk İnan'ın ekibi ligde çıktığı son 4 maçta hanesine 9 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı yenen Fenerbahçe, Gaziantep maçını da kazanarak seriye devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

LİGDE 11. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Bu süreçte Kanarya'nın 24 golüne, Gaziantep temsilcisi 11 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe, evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

İÇ SAHA KARNESİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK ve Sivasspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların tamamında kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Sarı lacivertliler rakip filelere 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK TEHLİKE!

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük endişe!

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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