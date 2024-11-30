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Haberler Fenerbahçe Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin geriden gelerek kazandığı zafer, Çekya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin bu zaferi; Çek basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler;

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

ISPORT: "Başarısızlık ve geri dönüş..." "Slavia, Fenerbahçe'ye 1-2 yenildi ve bahar aylarındaki eleme turuna yükselme yollarını dramatik bir şekilde karmaşıklaştırdı."

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

IDNES: "Slavia öne geçtiği maçı kaybetti ve gruptan çıkma mücadelesini zorlaştırdı."

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

SPORT: "İlerleme planları çatırdıyor. Slavia, F.Bahçe'ye yetmedi. Yine aynı hikaye. Slavia'lı futbolcular tur atlama şanslarını zorlaştırdılar."

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

AKTUALNE: "Avrupa laneti devam ediyor. Slavia sonunda yeniden yandı."

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

CESKA TELEVIZE: "Slavia, Fenerbahçe karşısında galibiyeti koruyamadı. Tur şansını zora soktu."

Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler

EURO FOTBAL: "Bu sefer Jose Mourinho, Trpisovsky'yi alt ederek Slavia'yı mağlup etti. Efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, Eden Arena'daki ikinci maçında Slavia Antrenörü Jindrich Trpisovsky'yi kurnazlıkla alt etti ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı."

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