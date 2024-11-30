Çekya Fenerbahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5. hafta maçında deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertlilerin geriden gelerek kazandığı zafer, Çekya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (FB spor haberi)
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SPORT: "İlerleme planları çatırdıyor. Slavia, F.Bahçe'ye yetmedi. Yine aynı hikaye. Slavia'lı futbolcular tur atlama şanslarını zorlaştırdılar."
AKTUALNE: "Avrupa laneti devam ediyor. Slavia sonunda yeniden yandı."
CESKA TELEVIZE: "Slavia, Fenerbahçe karşısında galibiyeti koruyamadı. Tur şansını zora soktu."
EURO FOTBAL: "Bu sefer Jose Mourinho, Trpisovsky'yi alt ederek Slavia'yı mağlup etti. Efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, Eden Arena'daki ikinci maçında Slavia Antrenörü Jindrich Trpisovsky'yi kurnazlıkla alt etti ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı."
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