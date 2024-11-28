  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

Yaz transfer döneminde Süper Lig devlerinin de ilgisi olduğu ancak yeniden eski takımı Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin kötü gidişi sonucu ara transfer döneminde gözden çıkarılan isimlerden biri olma ihtimali konuşulan 34 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 11:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

Yaz transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan ama yeniden Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rodri'nin sakatlığının ardından düşüş yaşayan ve üst üste maçlar kaybeden Manchester City'de hareketli bir ara transfer dönemi yaşanacağı ve gözden çıkarılan isimlerden birisinin de İlkay Gündoğan olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

Ayrıca Manchester City taraftarlarının da yıldız ismin artık oynamaması ve orta saha hattının komple değişmesi gerektiğini savunduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

DEVLER FIRSAT KOLLUYOR

Akşam'ın haberine göre, 34 yaşındaki İlkay için ara transferde oluşacak bir fırsat sonucu yıldız ismi çok uzun süredir gündeminde tutan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi bir hamle yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

İlkay Gündoğan'ın güncel piyada değeri 12 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

Türk asıllı Alman futbolcu Manchester City ile yeni sezonda 17 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temsilcimiz liderlik için sahada! İşte Avrupa Ligi puan durumu Temsilcimiz liderlik için sahada! İşte Avrupa Ligi puan durumu 11:09
Eski F.Bahçeli Kadlec S. Prag maçını yorumladı Eski F.Bahçeli Kadlec S. Prag maçını yorumladı 10:29
Tadic sözleşme uzatacak mı? Tadic sözleşme uzatacak mı? 10:24
Alperen Şengün’den bir double-double daha! Alperen Şengün’den bir double-double daha! 10:14
G.Saray'dan Mustafa Cengiz paylaşımı G.Saray'dan Mustafa Cengiz paylaşımı 10:08
Prag - F.Bahçe maçı yayın bilgisi! Prag - F.Bahçe maçı yayın bilgisi! 10:06
Daha Eski
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda? AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:06
Beşiktaş - Tel Aviv maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tel Aviv maçı saat kaçta? 10:04
G.Saray'ın Zaniolo probemi! G.Saray'ın Zaniolo probemi! 09:53
Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o istatistik Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o istatistik 09:49
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir 09:18
F.Bahçe'de Osayi için karar verildi! F.Bahçe'de Osayi için karar verildi! 09:16