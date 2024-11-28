TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rodri'nin sakatlığının ardından düşüş yaşayan ve üst üste maçlar kaybeden Manchester City'de hareketli bir ara transfer dönemi yaşanacağı ve gözden çıkarılan isimlerden birisinin de İlkay Gündoğan olduğu belirtildi.