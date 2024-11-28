TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!
Yaz transfer döneminde Süper Lig devlerinin de ilgisi olduğu ancak yeniden eski takımı Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin kötü gidişi sonucu ara transfer döneminde gözden çıkarılan isimlerden biri olma ihtimali konuşulan 34 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
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DEVLER FIRSAT KOLLUYOR
Akşam'ın haberine göre, 34 yaşındaki İlkay için ara transferde oluşacak bir fırsat sonucu yıldız ismi çok uzun süredir gündeminde tutan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi bir hamle yapması bekleniyor.
İlkay Gündoğan'ın güncel piyada değeri 12 milyon euro.
Türk asıllı Alman futbolcu Manchester City ile yeni sezonda 17 maça çıktı ve 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Yıldız ismin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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