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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Nijeryalı yıldız için son kararını verdi. Osayi için resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 09:17
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Talisca için gün sayan sarı lacivertliler diğer yandan iç transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Kanarya'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Osayi'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Takvim'de yer alan habere göre; bu görüşmede Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Osayi, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak

Nijeryalı sağ bekin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

F.Bahçe'de adım adım Talisca!
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