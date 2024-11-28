Fenerbahçe'de Osayi Samuel için son karar verildi! Resmi açıklama yapılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel için görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Nijeryalı yıldız için son kararını verdi. Osayi için resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Osayi'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; bu görüşmede Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Osayi, gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Nijeryalı sağ bekin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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