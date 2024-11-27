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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Slavia Prag maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Slavia Prag maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Slavia Prag maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:25
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Fenerbahçe Slavia Prag maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmanın ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Çağlar Söyüncü takımdan ayrı bireysel çalışırken, mide enfeksiyonu sorunu yaşayan Sofyan Amrabat, idmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş da hafif ağrıları nedeniyle antrenmanın bir bölümüne iştirak etmedi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 14.00'te Prag'a hareket edecek.

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