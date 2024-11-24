  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Usta yazardan hakeme tepki! "Komik kararlar verdi"

Usta yazardan hakeme tepki! "Komik kararlar verdi"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu karşılaşmayı kalemine aldı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazardan hakeme tepki! "Komik kararlar verdi"

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Fenerbahçe ilk 25 dakikada oyunu bitirdi. Bu dilimde Mert Hakan çok etkiliydi. Oğuz Aydın geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri savunması sağ kanadını bir türlü kapatamadı. İkinci yarı Kayseri önde baskılı başladı, kaleci hatasından ikinci golü de buldular. Ancak oyuncu değişikliklerinden sonra Fenerbahçe farklı galibiyeti yakaladı. Hakem Direnç Tonusluoğlu komik kararlar verdi. Maçın başında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı ile gülünç duruma düştü. VAR'da Y.Kemal Uğurlu pozisyona karışmayarak protokol esaslarını yok saydı, kafamızı karıştırdı! Gökhan'ın Kostic'e müdahalesi yok. Aksine Kostic, rakibinin ayağının üstüne basıyor. Böyle penaltı olmaz. 21 ve 71'de elle oynama gerekçesi ile Kayseri penaltı bekledi, hakemin devam kararları doğruydu. F.Bahçe'nin Oğuz ile bulduğu 3. golde En-Nesyri'nin oyuna ve rakibe bir müdahalesi yok, ofsayt olmaz. 60'ta Kayseri atağında 2 nolu yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı hatalıydı. Gösterilen doğru sarı kartların yanında En-Nesyri ve Tadic'e gösterilmeyen sarı kartlar var. Hakemin daha iyi olması için deneyim ve zamana, bizim de sabra ihtiyacımız var.

F.Bahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın!
Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi: Komedi!
DİĞER
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Galatasaraylı Batshuayi'den müthiş başarı! İkinci yarı girip damgasını vurdu...
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat!
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:18
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:13
Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! 01:05
12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 00:54
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! 00:08
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! 00:08
Daha Eski
G.Saray tek attı 3 aldı! G.Saray tek attı 3 aldı! 00:08
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... 00:08
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:08
Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon 00:08
Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:08
Mourinho'dan Talisca açıklaması! Mourinho'dan Talisca açıklaması! 00:08