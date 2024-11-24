Usta yazardan hakeme tepki! "Komik kararlar verdi"

Fenerbahçe ilk 25 dakikada oyunu bitirdi. Bu dilimde Mert Hakan çok etkiliydi. Oğuz Aydın geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri savunması sağ kanadını bir türlü kapatamadı. İkinci yarı Kayseri önde baskılı başladı, kaleci hatasından ikinci golü de buldular. Ancak oyuncu değişikliklerinden sonra Fenerbahçe farklı galibiyeti yakaladı. Hakem Direnç Tonusluoğlu komik kararlar verdi. Maçın başında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı ile gülünç duruma düştü. VAR'da Y.Kemal Uğurlu pozisyona karışmayarak protokol esaslarını yok saydı, kafamızı karıştırdı! Gökhan'ın Kostic'e müdahalesi yok. Aksine Kostic, rakibinin ayağının üstüne basıyor. Böyle penaltı olmaz. 21 ve 71'de elle oynama gerekçesi ile Kayseri penaltı bekledi, hakemin devam kararları doğruydu. F.Bahçe'nin Oğuz ile bulduğu 3. golde En-Nesyri'nin oyuna ve rakibe bir müdahalesi yok, ofsayt olmaz. 60'ta Kayseri atağında 2 nolu yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı hatalıydı. Gösterilen doğru sarı kartların yanında En-Nesyri ve Tadic'e gösterilmeyen sarı kartlar var. Hakemin daha iyi olması için deneyim ve zamana, bizim de sabra ihtiyacımız var.