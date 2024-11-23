Fenerbahçe Kayseri'de penaltı kazandı!

Trednyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler 5. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada ceza sahasında Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılmak isteyen Filip Kostic, yerde kaldı.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Bir süre VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile de konuşan hakem Tonusluoğlu, penaltı kararında kaldı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Dusan Tadic, 7. dakikada takımını öne geçirdi.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır..