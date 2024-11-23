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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kayseri'de penaltı kazandı!

Fenerbahçe Kayseri'de penaltı kazandı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Kostic'e Gökhan Sazdağı'nın yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 16:50
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Fenerbahçe Kayseri'de penaltı kazandı!

Trednyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler 5. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada ceza sahasında Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılmak isteyen Filip Kostic, yerde kaldı.

Hakem Direnç Tonusluoğlu, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Bir süre VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile de konuşan hakem Tonusluoğlu, penaltı kararında kaldı.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Dusan Tadic, 7. dakikada takımını öne geçirdi.

İŞTE O ANLAR:

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır..

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