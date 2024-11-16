TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"
Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara'nın yeni erkek arkadaşı rapçi L-Gante, Arjantin'de katıldığı bir canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı. Öte yandan L-Gante, sarı-lacivertlilere flaş bir transfer vaadinde bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.
ICARDI'DEN NARA'YA TEPKİ: SAKATLANMAM SENiN SUÇUN!
Icardi, Wanda Nara'ya sert tepki göstererek, "Hayatımı mahvettin. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sakatlanmam senin suçun" dedi.
Yıldız futbolcu, evde yaşanan olayla ilgili de "Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu" açıklamasını yaptı.
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