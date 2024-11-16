TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

L-Gante yayında "En büyük F.Bahçe" dedi. Genç şarkıcının bu hareketi hem Arjantin'de hem Türkiye'de büyük yankı uyandırırken Galatasaraylı futbolseverler L-Gante'ye büyük tepki gösterdi.

'DYBALA'YI FENER İÇİN İKNA EDECEĞİM' Diğer yandan L-Gante, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile yakın arkadaş olduğunu belirterek "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi.