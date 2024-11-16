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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara'nın yeni erkek arkadaşı rapçi L-Gante, Arjantin'de katıldığı bir canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı. Öte yandan L-Gante, sarı-lacivertlilere flaş bir transfer vaadinde bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

Wanda Nara'nın rapçi erkek arkadaşı L-Gante, Arjantin'de katıldığı televizyon programına Fenerbahçe formasıyla çıktı.

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TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

L-Gante yayında "En büyük F.Bahçe" dedi. Genç şarkıcının bu hareketi hem Arjantin'de hem Türkiye'de büyük yankı uyandırırken Galatasaraylı futbolseverler L-Gante'ye büyük tepki gösterdi.

TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

'DYBALA'YI FENER İÇİN İKNA EDECEĞİM'

Diğer yandan L-Gante, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile yakın arkadaş olduğunu belirterek "Kendisiyle konuşacağım ve Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim" dedi.

TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Dybala'yı Jose Mourinho çok istiyor.

TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

ICARDI'DEN NARA'YA TEPKİ: SAKATLANMAM SENiN SUÇUN!

Icardi, Wanda Nara'ya sert tepki göstererek, "Hayatımı mahvettin. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sakatlanmam senin suçun" dedi.

TRANSFER HABERİ | L-Gante'den Fenerbahçe'ye Dybala vaadi! "İkna edeceğim"

Yıldız futbolcu, evde yaşanan olayla ilgili de "Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu" açıklamasını yaptı.

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