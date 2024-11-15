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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a yolcu eden ve sezon içerisinde Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla birlikte sol bek pozisyonunda sorun yaşamaya başlayan Fenerbahçe, devre arasında bu mevkiye bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu doğrultuda 4 ismi listesine aldı. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Transfer çalışmalarına şimdiden startı veren Fenerbahçe'de öncelik Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasından dolayı sol bek...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Jose Mourinho ve scout ekibinin koordineli çalışmasının ardından bu bölgeye yapılacak takviye için adaylar belirledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Sarı-lacivertliler, yapılan istişareler sonucunda alternatifli bir liste oluşturdu ve 4 isim öne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Bu isimlerin ikisi Premier Lig'den ikisi ise Serie A'dan... Hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle ilk temas kurulacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isim Tottenham'da kadroya girmekte zorlanan Sergio Reguilon...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Jose Mourinho'nun Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde kadroya katılan oyuncu için çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

CHILWELL SICAK BAKIYOR

Oyuncuyu Jose ikna etmeye çalışıyor. Reguilon'da sorun çıkması halinde ise rota Chelsea'den Ben Chilwell'e dönecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Bu sezon Londra ekibinde forma giymekte zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istiyor. Jose Mourinho'yla çalışmaya da sıcak bakıyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

FIORENTINA TOK SATICI

Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan diğer iki sol bek adayı ise İtalya'dan...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Listenin üçüncü sırasında bulunan oyuncu, geçen sezon Empoli'den Fiorentina'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fabiano Parisi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Ancak Fiorentina, tatmin edici bonservis teklif edilmediği halde Parisi'yi bırakmaya sıcak değil.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday

Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü son isim ise; Lecce'den Gallo. 24 yaşındaki oyuncu için de ilk nabız yoklaması hafta sonunda yapılacak.

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