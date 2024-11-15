TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef sol bek! Oosterwolde'nin yerine 4 aday
Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a yolcu eden ve sezon içerisinde Jayden Oosterwolde'nin sakatlığıyla birlikte sol bek pozisyonunda sorun yaşamaya başlayan Fenerbahçe, devre arasında bu mevkiye bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu doğrultuda 4 ismi listesine aldı. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Bu isimlerin ikisi Premier Lig'den ikisi ise Serie A'dan... Hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle ilk temas kurulacak.
Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isim Tottenham'da kadroya girmekte zorlanan Sergio Reguilon...
Jose Mourinho'nun Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde kadroya katılan oyuncu için çalışmalar sürüyor.
CHILWELL SICAK BAKIYOR
Oyuncuyu Jose ikna etmeye çalışıyor. Reguilon'da sorun çıkması halinde ise rota Chelsea'den Ben Chilwell'e dönecek.
Bu sezon Londra ekibinde forma giymekte zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istiyor. Jose Mourinho'yla çalışmaya da sıcak bakıyor
FIORENTINA TOK SATICI
Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan diğer iki sol bek adayı ise İtalya'dan...
Listenin üçüncü sırasında bulunan oyuncu, geçen sezon Empoli'den Fiorentina'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fabiano Parisi...
Ancak Fiorentina, tatmin edici bonservis teklif edilmediği halde Parisi'yi bırakmaya sıcak değil.
Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü son isim ise; Lecce'den Gallo. 24 yaşındaki oyuncu için de ilk nabız yoklaması hafta sonunda yapılacak.
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