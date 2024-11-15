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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan oyuncularına övgü! "Daha fazlasını hak ediyorlar"

Jose Mourinho'dan oyuncularına övgü! "Daha fazlasını hak ediyorlar"

Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 22:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 22:46
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Jose Mourinho'dan oyuncularına övgü! "Daha fazlasını hak ediyorlar"

Fenerbahçe, hazırlık maçında sahasında Rus ekibi Zenit'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"OYUNCULARIMA HAK ETTİĞİMİ DEĞERİ VEREMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

"Çok mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum. Fred ve Becao gibi sürekli oynayan oyuncular ne kadar profesyonel olduklarını gösterdiler. Çok iyi örnek oldular. Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi az süre alan ya da oynamayan oyuncular da iyi performans gösterdi. Onlar için de çok çok çok mutluyum. Bir yandan da mutsuzum çünkü onlar bana her zaman oynamaya hazır olduklarını gösterdiler. Onlara hak ettiklerini veremediğim için üzgünüm çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar. Buraya gelen taraftarlarımıza iyi bir saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir maç çıkardık."

"LİG MAÇI KAZANMIŞ GİBİ SEVİNDİM"

"Bu maça hazırlanmak için elimizde sadece 9 oyuncu vardı. Bu oyuncuların yanında gençlerle birlikte de çalıştık. Bu sistem üzerinde (3'lü savunma) antrenmanda çalıştık ve oyuncular da saha içerisinde harika uyguladılar. Belki de bunu söylemek aptalca olacak ama en az bir lig maçında aldığımız galibiyet kadar mutluyum."

"3'LÜ SAVUNMA OYNAYABİLİRİZ"

"Elimizdeki oyunculardan dolayı 3'lü savunma oynamak zorunda kaldık. Sağ bekimiz yoktu, dolayısıyla sağ kanadımızı kanat-bek gibi kullanmak zorunda kaldık. Diğer kanat oyuncumuz da yoktu. Kostic'i sol bek olarak kullansaydık Levent'e yer açamayacaktık. Bir yapboz yapmamız gerekti ve bu yapboz işe yaradı. Bu sistemi çok iyi biliyorum çünkü Roma'da 2.5 yıl boyunca bu sistemle oynadım. Dinamiklerini ve nasıl çalıştığını biliyorum. Tekrar bu sistemi kullanmamız mümkün olabilir. Zaten modern futbolda takımların bu esnekliğe sahip olması gerekiyor."

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