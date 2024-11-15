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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden biri Barcleona forması giyen Ansu Fati olmuştu. İspanyol basını, Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:01 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:05
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Trendyol Süper Lig'de ilk 12 haftayı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Yönetim, başta sol bek olmak üzere birçok bölgeye takviye yaparak kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi için arayışlar hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Takımı hızlandırmak isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isimse Barcelona forması giyen Ansu Fati...

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Sarı-lacivertliler, sezon başında da istediği İspanyol futbolcunun transferi için yeniden düğmeye bastı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Yönetimin 22 yaşındaki futbolcuyu 6 ayılığına kiralamak için teklif yapacağı öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

İspanyol basını, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Ansu Fati ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

SEVILLA DA İSTİYOR

El Gol Digital'de yer alan habere göre Sevilla, Fati'ye talip oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Haberde Barcelona'da ayrılması beklenen genç futbolcunun Fenerbahçe'ye mi yoksa Sevilla'ya mı gideceği konusunda kararsız olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Ansu Fati'nin nereye gideceğine karar verememesi halindeyse Barcelona'nın oyuncu için bir karar vereceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

KARAR VEREMEZSE TAKASLA MILAN'A GİDEBİLİR

Haberde ara transfer döneminde Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Katalan ekibinin, Fati'yi takasta kullanabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 7 maçta 158 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

İspanyol kanat oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!

Fati'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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