FENERBAHÇE HABERİ - Ansu Fati transferinde beklenmedik gelişme!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden biri Barcleona forması giyen Ansu Fati olmuştu. İspanyol basını, Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:01 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 18:05
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kanat transferi için arayışlar hız kazandı.
Takımı hızlandırmak isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isimse Barcelona forması giyen Ansu Fati...
Sarı-lacivertliler, sezon başında da istediği İspanyol futbolcunun transferi için yeniden düğmeye bastı.
Yönetimin 22 yaşındaki futbolcuyu 6 ayılığına kiralamak için teklif yapacağı öne sürülmüştü.
İspanyol basını, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Ansu Fati ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
SEVILLA DA İSTİYOR
El Gol Digital'de yer alan habere göre Sevilla, Fati'ye talip oldu.
Haberde Barcelona'da ayrılması beklenen genç futbolcunun Fenerbahçe'ye mi yoksa Sevilla'ya mı gideceği konusunda kararsız olduğu belirtildi.
Ansu Fati'nin nereye gideceğine karar verememesi halindeyse Barcelona'nın oyuncu için bir karar vereceği aktarıldı.
KARAR VEREMEZSE TAKASLA MILAN'A GİDEBİLİR
Haberde ara transfer döneminde Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Katalan ekibinin, Fati'yi takasta kullanabileceği kaydedildi.
Ansu Fati bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 7 maçta 158 dakika süre aldı.
İspanyol kanat oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Fati'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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