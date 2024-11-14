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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sol bek transferi için gündemdeki isimlerden birisi de Ben Chilwell. Chelsea'nin yıldızından son olarak Kanarya'yı sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 15:48 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 16:22
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Kanarya, Oosterwolde'nin yerine sol bek transferi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Fenerbahçe'nin bu anlamda yakından ilgilendiği futbolculardan birisi de Ben Chilwell.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

27 yaşındaki İngiliz oyuncunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip edilirken futbolcudan kritik karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Tecrübeli sol bek forma şansı bulamadığı için Chelsea'den kesin olarak ayrılmaya karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Ocak ayında kendisi için en doğru kulübe gitmek istediği belirtilen 27 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig'den bazı takımların da takip ettiği bilgisi var.

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