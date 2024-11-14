TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Ben Chilwell'den büyük müjde!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Kanarya, Oosterwolde'nin yerine sol bek transferi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu anlamda yakından ilgilendiği futbolculardan birisi de Ben Chilwell. 27 yaşındaki İngiliz oyuncunun transfer durumu sarı-lacivertli camiada merakla takip edilirken futbolcudan kritik karar geldi. Tecrübeli sol bek forma şansı bulamadığı için Chelsea'den kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Ocak ayında kendisi için en doğru kulübe gitmek istediği belirtilen 27 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe'nin dışında Premier Lig'den bazı takımların da takip ettiği bilgisi var. İngiliz sol bekin ise Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakabileceği vurgulandı. 1 KEZ ŞANS BULDU Ben Chilwell bu sezon Chelsea'de 1 maçta şans bulabildi. İngiliz sol bek; Lig Kupası'nda Barrow ile oynadıkları mücadelede 45 dakika süre alabildi.