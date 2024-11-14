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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat eldivenin son taliplisi herkese sürpriz oldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 12:31
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in sarı-lacivertlilerde kariyeri kısa sürebilir. 6.65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Livakovic'in taliplileri bitmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Akşam'ın derlediği habere göre; Hırvat kaleci için İtalya, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan teklifler var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

NAPOLI'NİN ISRARI SÜRÜYOR

Serie A ekiplerinden Napoli, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alex Meret'in yerine Dominik Livakovic'i transfer etmeyi planlıyor. Meret'in inişli-çıkışlı performansı nedeniyle as kaleci arayan İtalyan ekibinin, gözünü Dominik Livakovic'e diktiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ TALİP!

Dominik Livakovic için Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'un nabız yokladığı ifade edildi. Ligde topladığı 8 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde bulunun Ipswich, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibinin kale pozisyonu için en üst sıraya Dominik Livakovic'i yazdığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

SUUDİ ARABİSTAN SÖYLENTİLERİ

Dominik Livakovic için Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öne sürüldü. Ancak Livakovic'in Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 22 maçın 7'sinde kalesini gole kapadı. Ayrıca Hırvat file bekçisinin güncel piyasa değeri de 11 milyon euro civarında.

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