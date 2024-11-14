TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'e sürpriz talip!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat eldivenin son taliplisi herkese sürpriz oldu. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 12:31
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İNGİLTERE'DEN SÜRPRİZ TALİP!
Dominik Livakovic için Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town'un nabız yokladığı ifade edildi. Ligde topladığı 8 puanla düşme hattının 1 basamak üstünde bulunun Ipswich, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibinin kale pozisyonu için en üst sıraya Dominik Livakovic'i yazdığı öne sürüldü.
SUUDİ ARABİSTAN SÖYLENTİLERİ
Dominik Livakovic için Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öne sürüldü. Ancak Livakovic'in Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞME
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 22 maçın 7'sinde kalesini gole kapadı. Ayrıca Hırvat file bekçisinin güncel piyasa değeri de 11 milyon euro civarında.
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