Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de milli arada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de son olarak o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sivasspor'a attığı golle başarılı bir geri dönüşe imza atan Samet Akaydin'in forma şansı bulmaya devam edeceği bildirildi.
Milli Takım aday kadrosuna da seçilen Samet'in Mourinho tarafından daha fazla oynatılacağı aktarıldı.
Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle ligdeki kritik maçlarda Samet süre alacak.
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