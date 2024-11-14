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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de milli arada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 11:10
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Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Fenerbahçe son olarak milli ara öncesi Süper Lig'de sahasında Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmişti.

Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Kanarya'da bu mücadelede alınan skor ve oynanan futbol, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etti.

Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Sarı-lacivertliler milli araya moralli girerken hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Fenerbahçe'de son olarak o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Sivasspor'a attığı golle başarılı bir geri dönüşe imza atan Samet Akaydin'in forma şansı bulmaya devam edeceği bildirildi.

Jose Mourinho'nun gözüne girdi! Fenerbahçe'de kritik maçlarda o süre alacak

Milli Takım aday kadrosuna da seçilen Samet'in Mourinho tarafından daha fazla oynatılacağı aktarıldı.

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