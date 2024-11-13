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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Fluminense'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan tecrübeli sol bek Marcelo'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 18:30
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Dünyaca ünlü bek oyuncusu Marcelo yaklaşık 15 yıl, İspanyol devi Real Madrid'in formasını terletti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Real'de sergilediği performans ile dünyanın en iyi sol bekleri arasında gösterilen Brezilyalı futbolcu, 2022 yılında eflatun beyazlılardan ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Son olarak ülkesi takımlarından Fluminense'de forma giyen Marcelo, teknik direktör Menesez ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Tekrar Avrupa'ya transfer olmak isteyen Marcelo için kulüpler harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

ADI SÜPER LİG İLE DE ANILIYOR

Marcelo'nun, Jayden Oosterwolde'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması nedeniyle adının Fenerbahçe ile de anıldığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Akşam'ın haberine göre, sarı lacivertli yönetimin Marcelo için nabız yokladığı aktarılırken, oyuncunun ise İspanya'ya geri dönmek istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

İSPANYA'DAN 2 TALİP VAR

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen LaLiga ekiplerinden Leganes ve Villarreal, Marcelo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

Villarreal'in, transfer konusunda bir adım önde olduğu belirtilirken, Marcelo'nun da teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...

MARCELO'NUN DURUMU

36 yaşındaki Marcelo, şu an kulüpsüz bir pozisyonda bulunuyor.

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