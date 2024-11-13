TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Marcelo sürprizi! Ocak ayında...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Fluminense'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan tecrübeli sol bek Marcelo'yu gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Tekrar Avrupa'ya transfer olmak isteyen Marcelo için kulüpler harekete geçti.
ADI SÜPER LİG İLE DE ANILIYOR
Marcelo'nun, Jayden Oosterwolde'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması nedeniyle adının Fenerbahçe ile de anıldığı ileri sürüldü.
Akşam'ın haberine göre, sarı lacivertli yönetimin Marcelo için nabız yokladığı aktarılırken, oyuncunun ise İspanya'ya geri dönmek istediği ifade edildi.
İSPANYA'DAN 2 TALİP VAR
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen LaLiga ekiplerinden Leganes ve Villarreal, Marcelo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Villarreal'in, transfer konusunda bir adım önde olduğu belirtilirken, Marcelo'nun da teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
MARCELO'NUN DURUMU
36 yaşındaki Marcelo, şu an kulüpsüz bir pozisyonda bulunuyor.
58 kez Brezilya milli takımının da formasını giyen Marcelo'nun toplamda 6 golü bulunuyor.
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