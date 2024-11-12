FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna dahil ettiği Sofyan Amrabat, her maç artan performansı ile kendini göstermeye başladı.

Fiorentina'dan İstanbul devine transfer olan Faslı oyuncu, Trabzonspor deplasmanında 90+12'de kaydettiği gol ile takımını 3-2 öne geçirmiş ve galibiyeti getirmişti.