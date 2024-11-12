FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı ve sahadan 4-0 galip ayrıldığı mücadelede sarı lacivertlilerin 3. Golünü kaydeden Sofyan Amrabat, attığı gol ile dünya futbol tarihine geçti. İşte David Beckham'ı geride bıraktığı o golün detayları… | Son dakika FB spor haberleri
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Sabah'ta yer alan habere göre Amrabat'ın füzesi, 131 kilometre hızla ağlara giderek futbol tarihinin en hızlı 20 şutu arasına girdi.
Faslı yıldızın 23 metreden defansı delerek kaydettiği bu gol, David Beckham'ı (129.6 km/h) geçerek listede 19'uncu sırada yer aldı.
17. basamakta 2001 yılında Blackburn Rovers formasıyla Southampton filelerini 135.5 kilometre ile sarsan Tugay Kerimoğlu yer alıyor. Listenin ilk sırasında 210 km. hızla Sporting'ten Heberson var.
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