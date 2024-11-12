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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı ve sahadan 4-0 galip ayrıldığı mücadelede sarı lacivertlilerin 3. Golünü kaydeden Sofyan Amrabat, attığı gol ile dünya futbol tarihine geçti. İşte David Beckham'ı geride bıraktığı o golün detayları… | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 09:53
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FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna dahil ettiği Sofyan Amrabat, her maç artan performansı ile kendini göstermeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Fiorentina'dan İstanbul devine transfer olan Faslı oyuncu, Trabzonspor deplasmanında 90+12'de kaydettiği gol ile takımını 3-2 öne geçirmiş ve galibiyeti getirmişti.

FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de 4-0 galip geldiği Sivasspor maçında ise takımının 3. golünü çok şık bir şekilde kaydetmişti. Dakika 82'de fileleri havalandıran o gol, dünya futbol tarihine geçti.

FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Sabah'ta yer alan habere göre Amrabat'ın füzesi, 131 kilometre hızla ağlara giderek futbol tarihinin en hızlı 20 şutu arasına girdi.

FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

Faslı yıldızın 23 metreden defansı delerek kaydettiği bu gol, David Beckham'ı (129.6 km/h) geçerek listede 19'uncu sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Amrabat’ın golü David Beckham’ı geride bıraktı! Futbol tarihine geçti

17. basamakta 2001 yılında Blackburn Rovers formasıyla Southampton filelerini 135.5 kilometre ile sarsan Tugay Kerimoğlu yer alıyor. Listenin ilk sırasında 210 km. hızla Sporting'ten Heberson var.

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