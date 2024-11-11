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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel, İngiltere Premier Lig'den talip çıkması durumunda Ada yolculuğuna sıcak bakıyordu. Yıldız oyuncu ile yeni sözleşme için şartlarda anlaşamayan sarı lacivertliler, Nijeryalı'ya 1 değil, 3 İngiliz ekibinin talip olduğu haberi ortaya çıkınca sarsıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 12:30
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretini gidermek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Transfer döneminde kadrosuna kattığı özellikle Sofyan Amrabat ve En Nesyri'nin maçlarda kendilerini göstermeye başlaması ile sarı lacivertlilerde olumlu bir gidişat var.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Fakat tüm bu gidişata rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde alınan tartışmalı bir AZ Alkmaar mağlubiyeti ve yıldız bir oyuncunun yaklaşan vedası taraftarların kafasını kurcalamaktaydı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Nijeryalı yıldız Osayi Samuel'in hala sarı lacivertli ekiple yeni bir sözleşme üzerine anlaşma sağlayamadığı ve evlilik kararı aldığı sevgilisi yüzünden Ada'ya gitmek istediği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Give Me Sport ve TBR Football'un haberine göre Osayi için 3 İngiliz temsilcisi çoktan devreye girdi. İşte "Mourinho'nun sevdiği patlayıcı yıldıza gözlerini diktiler" başlığı ile paylaşılan o haber…

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Belirtilene göre Jose Mourinho'nun uzun vadeli olarak yanında düşündüğü Bright Osayi-Samuel için Aston Villa, Everton ve Crystal Palace arasında bir transfer düellosu başlamak üzere.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Ayrıca Osayi için gelebilecek devre arası tekliflerinin sarı lacivertli yönetim sebebiyle sonuca bağlanmasının zor olduğu fakat öyle bir ihtimalde Nijeryalı yıldızın sözleşmesi biter bitmez Premier Lig'in yolunu tutacağı aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Osayi'nin Fransız temsilcileri Lens ve Marsilya'nın da gündeminde olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Galatasaray'a transfer dedikodusu çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda forma giymeyeceğini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Yeni kontrat için sarı lacivertli yönetimden yıllık 2.5 milyon Euro maaş isteyen yetenekli sağ bek, bu sezon Fenerbahçe ile 11 maça çıkmış ve 1 asist katkısı sunmayı başarmıştı.

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