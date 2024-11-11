TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!

Transfer döneminde kadrosuna kattığı özellikle Sofyan Amrabat ve En Nesyri'nin maçlarda kendilerini göstermeye başlaması ile sarı lacivertlilerde olumlu bir gidişat var.

Fakat tüm bu gidişata rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde alınan tartışmalı bir AZ Alkmaar mağlubiyeti ve yıldız bir oyuncunun yaklaşan vedası taraftarların kafasını kurcalamaktaydı.