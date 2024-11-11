TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e Premier Lig kancası!
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel, İngiltere Premier Lig'den talip çıkması durumunda Ada yolculuğuna sıcak bakıyordu. Yıldız oyuncu ile yeni sözleşme için şartlarda anlaşamayan sarı lacivertliler, Nijeryalı'ya 1 değil, 3 İngiliz ekibinin talip olduğu haberi ortaya çıkınca sarsıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Nijeryalı yıldız Osayi Samuel'in hala sarı lacivertli ekiple yeni bir sözleşme üzerine anlaşma sağlayamadığı ve evlilik kararı aldığı sevgilisi yüzünden Ada'ya gitmek istediği biliniyordu.
Give Me Sport ve TBR Football'un haberine göre Osayi için 3 İngiliz temsilcisi çoktan devreye girdi. İşte "Mourinho'nun sevdiği patlayıcı yıldıza gözlerini diktiler" başlığı ile paylaşılan o haber…
Belirtilene göre Jose Mourinho'nun uzun vadeli olarak yanında düşündüğü Bright Osayi-Samuel için Aston Villa, Everton ve Crystal Palace arasında bir transfer düellosu başlamak üzere.
Ayrıca Osayi için gelebilecek devre arası tekliflerinin sarı lacivertli yönetim sebebiyle sonuca bağlanmasının zor olduğu fakat öyle bir ihtimalde Nijeryalı yıldızın sözleşmesi biter bitmez Premier Lig'in yolunu tutacağı aktarılıyor.
Osayi'nin Fransız temsilcileri Lens ve Marsilya'nın da gündeminde olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Galatasaray'a transfer dedikodusu çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda forma giymeyeceğini belirtmişti.
Yeni kontrat için sarı lacivertli yönetimden yıllık 2.5 milyon Euro maaş isteyen yetenekli sağ bek, bu sezon Fenerbahçe ile 11 maça çıkmış ve 1 asist katkısı sunmayı başarmıştı.
DİĞER