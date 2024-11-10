FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer harekatı sürüyor. Ocakta kadrosuna takviye yapması beklenen sarı lacivertliler diğer yandan yıldız isimlerle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile son görüşme yapılacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:45
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Fenerbahçe, milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile daha önce masaya oturmuş ve anlaşma sağlanmıştı.
Ancak sonrasında ise milli oyuncu geri vites yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre; Mourinho'nun kendisini yedek bırakması ve tavırlarından rahatsız olan tecrübeli oyuncunun son görüşmede yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği öğrenildi.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli oyuncuyla Fenerbahçe'nin teklifi arasında önemli farkların olduğu belirtildi.
Devre arasında Sarı-lacivertliler ve İrfan Can arasında son bir görüşme daha olacak.
Bu sezon 15 maçta görev alan yıldız oyuncu 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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