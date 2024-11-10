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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer harekatı sürüyor. Ocakta kadrosuna takviye yapması beklenen sarı lacivertliler diğer yandan yıldız isimlerle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile son görüşme yapılacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 09:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Ocakta kadrosuna takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de gözler diğer yandan sözleşme görüşmelerine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Kanarya'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Fenerbahçe, milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile daha önce masaya oturmuş ve anlaşma sağlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Ancak sonrasında ise milli oyuncu geri vites yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Takvim'de yer alan habere göre; Mourinho'nun kendisini yedek bırakması ve tavırlarından rahatsız olan tecrübeli oyuncunun son görüşmede yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli oyuncuyla Fenerbahçe'nin teklifi arasında önemli farkların olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Devre arasında Sarı-lacivertliler ve İrfan Can arasında son bir görüşme daha olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi...

Bu sezon 15 maçta görev alan yıldız oyuncu 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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