Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemik! Açıklama, yalanlama, yabancı hakem...

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı X hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaraylı Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile iki takımın maçlarının 2 yabancı hakem tarafından incelenerek raporlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını ve ifade etmişti.

Acun Ilıcalı açıklamasında; "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki Hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı değerlendirmenin milli ara yapılacağını belirterek, "İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması sonrası Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'dan konuyla ilgili yalanlama geldi.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklaması;

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."

ACUN ILICALI'DAN YALANLAMAYA YANIT

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İbrahim Hatipoğlu'ndan gelen yalanlamanın ardından bir açıklama daha yaptı. ve yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Maçlar ve pozisyonlar incelensin" çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk. Resmi açıklamamız üzerine kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. Bu konuşmalardan 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere ingiltere'den bir hakem getireceğimizi söyledik. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi, kabul ettik. Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti, kabul ettik.

Özetle; milyonların önünde ilk çağrıyı yaptılar, kabul ettik. Görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekilde iken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Yarın fenerbahçe tv'de tüm detayları anlatacağım.