TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia
2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili olarak, flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, milli oyuncu ara transferde Fenerbahçe'ye geri dönebilir. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Son olarak İspanyol basınından Arda Güler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
FENERBAHÇE ARDA GÜLER'İ GERİ GETİRMEK İSTİYOR
Fichajes.net'in haberine göre, Fenerbahçe ara transferde Arda Güler'i kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Haberin devamında Real Madrid'de istediği dakikaları alamayan milli yıldızın da ayrılmak istediği ve Süper Lig'e, rekabetin yoğun olduğu bir ortamda parlama fırsatı yakalayabileceğini düşünerek geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta 292 dakika süre bulabilen Güler, henüz takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayabilmiş değil.
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