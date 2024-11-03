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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le ilgili olarak, flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, milli oyuncu ara transferde Fenerbahçe'ye geri dönebilir. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 13:48
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

Genç yıldız, geçen sezon Real Madrid'de sakatlık problemleri yaşamış ancak sezonun son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendirerek yeteneğini göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

Eflatun-beyazlılarla 2. sezonuna başlayan Güler, beklediği süreleri halen bulabilmiş değil.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

Son olarak İspanyol basınından Arda Güler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

FENERBAHÇE ARDA GÜLER'İ GERİ GETİRMEK İSTİYOR

Fichajes.net'in haberine göre, Fenerbahçe ara transferde Arda Güler'i kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arda Güler ve Fenerbahçe yeniden kavuşuyor! İspanyol basınından flaş iddia

Haberin devamında Real Madrid'de istediği dakikaları alamayan milli yıldızın da ayrılmak istediği ve Süper Lig'e, rekabetin yoğun olduğu bir ortamda parlama fırsatı yakalayabileceğini düşünerek geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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