Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan maç öncesi ilginç benzetme!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu dev maç öncesi sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık.

Kazanmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un, istedikleri yerden ve gerçek potansiyellerinden uzaklar. Burada önemli olan konu, nasıl kazanmak isteyecekler? Agresif oyunla mı inisiyatifi verip kontrataklar mı? Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Maçın ilk dakikalarında nasıl oynayacaklarını dikkatlice izleyeceğim.