Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Jose Mourinho, İngiliz kulübünün yeni hocası Amorim'in kadroda düşünmediği Cristian Eriksen ve Victor Lindelöf için harekete geçilmesini talep etti.

Transfer listesinde birçok yıldız bulunan Kanarya, 30 yaşındaki İsveçli stoper Lindelöf ve 32 yaşındaki Danimarkalı on numara Eriksen'le ilgili çalışmalara başladı.