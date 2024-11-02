Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Jose Mourinho liderliğinde Süper Lig'de bu sene şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig devinin 2 yıldızına birden kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberi
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Jose Mourinho 24 Ekim'de Kadıköy'deki Avrupa Ligi maçında iki futbolcuyla bir süre sohbet etmişti.
Victor Lindelöf, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 5 maçta görev aldı.
İsveçli futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sunamadı.
Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christrian Eriksen ise 11 maçta süre buldu.
32 yaşındaki yıldz futbolcu bu maçlarda 4 gol 3 asist üretti.
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