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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Jose Mourinho liderliğinde Süper Lig'de bu sene şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig devinin 2 yıldızına birden kancayı taktı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Manchester United'ın iki yıldızına birden kancayı taktı.

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Jose Mourinho, İngiliz kulübünün yeni hocası Amorim'in kadroda düşünmediği Cristian Eriksen ve Victor Lindelöf için harekete geçilmesini talep etti.

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Transfer listesinde birçok yıldız bulunan Kanarya, 30 yaşındaki İsveçli stoper Lindelöf ve 32 yaşındaki Danimarkalı on numara Eriksen'le ilgili çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Jose Mourinho 24 Ekim'de Kadıköy'deki Avrupa Ligi maçında iki futbolcuyla bir süre sohbet etmişti.

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

Victor Lindelöf, bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 5 maçta görev aldı.

Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi! İngiliz devinin 2 yıldızına kanca

İsveçli futbolcu bu maçlarda gol ya da asist katkısı sunamadı.

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