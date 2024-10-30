TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de İrfan Can Kahveci. Son olarak yıldız isimden sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...
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29 yaşındaki oyuncunun 20 milyon TL olan maaşı da senelik 60 milyon TL olarak güncellenecek.
Fenerbahçe böylece İrfan Can Kahveci'nin devre arasında istediği kulüple anlaşmasının da önüne geçmiş olacak.
31 Ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 143 maça çıktı ve 30 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.
3 TANE TALİBİ VAR
Fransa ve İspanya'dan İrfan Can'ı takip eden kulüpler var. La Liga ekipleri Villarreal ile Sevilla, Fransa'dan da Lens, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izliyor. İrfan da Avrupa'yı istiyordu.
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