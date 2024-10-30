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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de İrfan Can Kahveci. Son olarak yıldız isimden sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

Çok bilinmeyenli bir denkleme dönen İrfan Can Kahveci'nin durumu çözüme kavuşuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

Oyuncunun menajeriyle yaz transfer döneminde sözleşme uzatmak için görüşen ancak sonrasında resmi adım atmayan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta yeniden irtibata geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

Yapılan görüşmeler sonrasında büyük oranda anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu, aralık ayında sarı-lacivertlilerle 3 yıllık yeni kontrata imza atacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

29 yaşındaki oyuncunun 20 milyon TL olan maaşı da senelik 60 milyon TL olarak güncellenecek.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

Fenerbahçe böylece İrfan Can Kahveci'nin devre arasında istediği kulüple anlaşmasının da önüne geçmiş olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci müjdesi!

31 Ocak 2021'de Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 143 maça çıktı ve 30 gol, 28 asistlik performans ortaya koydu.

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