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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi olan Bright Osayi-Samuel'e kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 09:45
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Ara transfer dönemi için arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan iç transfer için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte geleceği en çok merak edilen isimse Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı yıldız ile yeni sözleime görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Yıllık 1.9 milyon Euro alan Osayi'nin 2.5 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Sarı-lacivertlilerin ise 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!

"BENCİLLİK YAPTI"

Portekizli çalıştırıcı Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" ifadelerini kullanmıştı.

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