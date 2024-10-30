Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e büyük şok!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi olan Bright Osayi-Samuel'e kötü haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı yıldız ile yeni sözleime görüşmelerine başladı.
Yıllık 1.9 milyon Euro alan Osayi'nin 2.5 milyon Euro istediği öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin ise 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı iddia edildi.
Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Jose Mourinho, Bodrum FK maçındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi düşünen Osayi-Samuel'e karşılaşmanın ardından sert çıkış yapmıştı.
"BENCİLLİK YAPTI"
Portekizli çalıştırıcı Bright'ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail'e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik" ifadelerini kullanmıştı.
Deneyimli teknik adamın, Nijeryalı oyuncunun üstünü çizdiği ve Trabzonspor deplasmanında forma vermeyeceği belirtildi.
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