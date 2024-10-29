FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Bodrum FK karşısında sahadan galip ayrılarak rahat nefes alan ve bordo-mavilileri mağlup ederek seri başlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, Bodrum FK 10 puanda kaldı.
Bodrum galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertlilerde gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
Kanarya, 3 Kasım'da deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi stoper ikilisini belirledi.
Manchester United maçında atak başlangıçlarında hatalı tercihler yapan Çağlar Söyüncü, Bodrum FK karşılaşmasında kesik yemişti.
Bodrum FK maçında milli oyuncunun yerine Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ikilisi görev yaptı.
Performansları beğeni toplayan Becao ve Djiku, Trabzon'da da sahada olacak.
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