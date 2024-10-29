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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Bodrum FK karşısında sahadan galip ayrılarak rahat nefes alan ve bordo-mavilileri mağlup ederek seri başlatmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 09:52
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK kozlarını paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda ağırladığı rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, Bodrum FK 10 puanda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Bodrum galibiyetiyle moral depolayan sarı-lacivertlilerde gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Kanarya, 3 Kasım'da deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleden zaferle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik karşılaşma öncesi stoper ikilisini belirledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Manchester United maçında atak başlangıçlarında hatalı tercihler yapan Çağlar Söyüncü, Bodrum FK karşılaşmasında kesik yemişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Bodrum FK maçında milli oyuncunun yerine Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ikilisi görev yaptı.

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