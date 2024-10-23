Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşanıyor. Mourinho'nun forma şansı vermediği yıldız oyuncu için flaş bir gerçek ortaya çıktı. | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
YEDEK KALMAYA İÇERLEDİ
Kısa sürede imzaların atılması beklenirken şok bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun Mourinho'nun kendisine gösterdiği tutumun değişmemesi sonrası yeni sözleşme için geri adım atabileceği öne sürülüyor.
Milli Takım'da harika bir performans göstermesine rağmen Samsun'da yedek kalmasına çok içerleyen İrfan Can'ın F.Bahçe'deki geleceği bir kez daha gözden geçireceği belirtiliyor.
DİĞER