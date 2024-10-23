  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İrfan Can Kahveci gelişmesi yaşanıyor. Mourinho'nun forma şansı vermediği yıldız oyuncu için flaş bir gerçek ortaya çıktı. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

Fenerbahçe'de sorunlar yumağı büyüyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

Süper Lig'de puan tablosunda hiç istemediği bir konumda olan sarı-lacivertlilerde birçok futbolcu da isyan noktasına gelmiş durumda.

Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci 10 gün önce yönetimle yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusunda yüzde 90 anlaşmıştı.

Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

YEDEK KALMAYA İÇERLEDİ

Kısa sürede imzaların atılması beklenirken şok bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

Takvim'in haberine göre; yıldız futbolcunun Mourinho'nun kendisine gösterdiği tutumun değişmemesi sonrası yeni sözleşme için geri adım atabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can - Mourinho krizi!

Milli Takım'da harika bir performans göstermesine rağmen Samsun'da yedek kalmasına çok içerleyen İrfan Can'ın F.Bahçe'deki geleceği bir kez daha gözden geçireceği belirtiliyor.

Yunus'a 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler
Chelsea'nin sol beki F.Bahçe'ye!
DİĞER
SON DAKİKA: Nuri Şahin'den casusluk ve Arda Güler itirafı! "İletişim halindeyiz"
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
F.Bahçe'den Medina'ya son teklif!
F.Bahçe'nin yıldızlarının talipler artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:50
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 00:37
R. Madrid'den enfes geri dönüş! R. Madrid'den enfes geri dönüş! 00:28
G.Saray'dan TFF'ye Yunus Akgün tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye Yunus Akgün tepkisi! 00:28
G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi! G.Saraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi! 00:27
F.Bahçe'nin yıldızlarının talipler artıyor! F.Bahçe'nin yıldızlarının talipler artıyor! 00:27
Daha Eski
Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! Ryan Kent gerçeği ortaya çıktı! 00:27
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 00:27
Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor Elfsborg’a uyarı: İstanbul’da cehennem bekliyor 00:27
Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi! Flaş Mou itirafı: Bana 'Hainsin' dedi! 00:27
Manu'da flaş karar! G.Saray maçından... Manu'da flaş karar! G.Saray maçından... 00:27
Okan Buruk: Forma şansı gelince... Okan Buruk: Forma şansı gelince... 00:27