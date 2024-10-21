Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro
Fenerbahçe'nin Samsunspor beraberliği sonrası taraftarlar oynanan futbola tepki gösterdi. Sarı lacivertlilerde aynı zamanda takıma katılan ancak süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan oyuncular ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'de o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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23 yaşındaki kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lille maçları ve Süper Lig'deki Adana Demirspor karşılaşmalarında oynadı.
Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında takıma dahil edilen Levent Mercan ise Süper Lig'de Rizespor ile oynanan müsabakada forma şansı buldu..
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