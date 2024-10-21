  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro

Fenerbahçe'nin Samsunspor beraberliği sonrası taraftarlar oynanan futbola tepki gösterdi. Sarı lacivertlilerde aynı zamanda takıma katılan ancak süre bulma konusunda sıkıntı yaşayan oyuncular ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'de o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 10:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanındaki beraberliği sonrası sezon başında transfer edilen Oğuz Aydın ile Levent Mercan'ın durumu tartışma yarattı.

Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro

Milliyet'te yer alan haberde sarı-lacivertli takımın sezon başında renklerine bağladığı Oğuz Aydın ve Levent Mercan, Fenerbahçe'de bu sezon toplam 31 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro

Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle transfer edilen Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de 3 maçta 22 dakika şans buldu.

Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lille maçları ve Süper Lig'deki Adana Demirspor karşılaşmalarında oynadı.

Fenerbahçe'de kayıp para! Yarım saate 8 milyon Euro

Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında takıma dahil edilen Levent Mercan ise Süper Lig'de Rizespor ile oynanan müsabakada forma şansı buldu..

Mauro Icardi'nin gözü Hagi'de!
Mourinho hücumda hız istedi! Barcelona...
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 10 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti...
Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı: Peş peşe paylaşımlar
"Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı"
Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco - Kızılyıldız maçı ne zaman? Monaco - Kızılyıldız maçı ne zaman? 10:12
Milan - Club Brugge maçı ne zaman? Milan - Club Brugge maçı ne zaman? 10:08
F.Bahçe'de yarım saate 8 milyon Euro! F.Bahçe'de yarım saate 8 milyon Euro! 10:04
Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı! Beşiktaş'ta rekor Bronckhorst ile kırıldı! 09:44
Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! Yazarlardan Samsunspor - F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! 09:27
"Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı" "Seyretmek dışında hiçbir şey yapmadı" 09:19
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 09:08
Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." Mourinho'dan faul isyanı! "Bazı takımlara..." 00:05
F.Bahçe 88'de yıkıldı! F.Bahçe 88'de yıkıldı! 00:05
F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den gol öncesi faul itirazı! İşte o pozisyon 00:05
F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Samsun'da kayıp! İşte güncel puan durumu 00:05
Kasımpaşa Alanya'da kazandı! Kasımpaşa Alanya'da kazandı! 00:05