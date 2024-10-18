Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci bu maçta da şık bir golle ağları havalandırdı ve galibiyette önemli pay sahiplerinden birisi oldu.

Milli aranın ardından Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar geldi.