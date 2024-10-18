Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarındaki performansıyla göz doldurmuştu. Sarı-lacivertlilerden bu karşılaşmalarda dikkat çeken oyuncu hakkında flaş karar geldi. İşte haberin detayları...
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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci bu maçta da şık bir golle ağları havalandırdı ve galibiyette önemli pay sahiplerinden birisi oldu.
Milli aranın ardından Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar geldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre Samsun deplasmanında birkaç değişiklik yapacak.
Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve Allan Saint-Maximin'i kızağa çekecek. Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci 11'e girecek.
İrfan'ın gelmesiyle sarı-lacivertlilerde Tadic, sol kanada geçecek.
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