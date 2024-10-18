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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarındaki performansıyla göz doldurmuştu. Sarı-lacivertlilerden bu karşılaşmalarda dikkat çeken oyuncu hakkında flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 09:52
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta son olarak Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, Samsun'da oynanan maçta Karadağ'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Bu maçın tek golünü kaydeden isim İrfan Can Kahveci olmuştu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

A Milli Takım, İzlanda'da deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 4-2'lik büyük bir zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci bu maçta da şık bir golle ağları havalandırdı ve galibiyette önemli pay sahiplerinden birisi oldu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Milli aranın ardından Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar geldi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre Samsun deplasmanında birkaç değişiklik yapacak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve Allan Saint-Maximin'i kızağa çekecek. Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci 11'e girecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için flaş karar! A Milli Takım'ın maçlarının ardından...

İrfan'ın gelmesiyle sarı-lacivertlilerde Tadic, sol kanada geçecek.

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