  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi son durum

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Lig maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin orta hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. 16 puan ile 4’üncü sırada bulunan Sarı-lacivertliler, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor. İşte bu karşılaşma öncesi Kanarya'da son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 12:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi son durum

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Lig maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin orta hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Serkan Olguncan yapacak. 16 puan ile 4'üncü sırada bulunan Sarı-lacivertliler, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönmek istiyor.

ÇAĞLAR VE MERT HAKAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'de milli ara öncesi sakatlanan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş'tan sevindirici haber geldi. İki oyuncu da son antrenmanda takımla beraber antrenmanın tamamında çalıştı. Her iki oyuncu da Jose Mourinho'nun forma vermesi halinde Samsunspor karşısında görev alabilecek.

MAXIMIN'DE SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de son yapılan antrenmanda takımla beraber çalışmayan Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in durumu henüz belli değil. Sakatlığından dolayı dün yapılan antrenmanda olmayan, salonda güçlendirme çalışmaları yapan 27 yaşındaki futbolcunun durumu hafta sonu belli olacak.

FILIP KOSTIC FORMAYI ALMAYA HAZIRLANIYOR

Savunmadan topla çıkarken zorluk yaşayan Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic'in ilk 11'e girmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli takımda Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bu soruna çözüm olarak Kostic'e savunmanın solunda yer vermesi bekleniyor.

İRFAN CAN İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür ve sakatlıktan yeni dönen Çağlar Söyüncü'yü kulübede bekletmeyi planlıyor. Ayrıca takımla beraber çalışmaya henüz başlamayan İsmail Yüksek ve Maximin'in durumu da belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

"Livakovic - Osayi Samuel, Djiku, Oosterwolde, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri"

Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak
Kerem ve Orkun'a büyük şok!
DİĞER
Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktılar! Arda Güler'in rakibi mi olacak?
CANLI | Sivas'ta peş peşe korkutan depremler! Devlet sahada, açıklamalar peş peşe... Okullar tatil edildi
Mou'dan flaş karar! Dzeko ve Nesyri...
G.Saray'a bir Nijeryalı yıldız daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'de Samsun maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de Samsun maçı öncesi son durum! 12:48
Galatasaray - Roma maçı hangi kanalda? Galatasaray - Roma maçı hangi kanalda? 12:14
Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak Özbek'ten olay hamle! Takımın huzurunu sağlama alacak 11:34
Kerem ve Orkun'a büyük şok! Kerem ve Orkun'a büyük şok! 10:57
Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman? Al Shabab - Al Nassr maçı ne zaman? 10:50
Al Hilal - Al Fayha maçı ne zaman? Al Hilal - Al Fayha maçı ne zaman? 10:45
Daha Eski
Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman? 10:40
Nelsson'a hücum! Cimbom'un kapısını çalacaklar Nelsson'a hücum! Cimbom'un kapısını çalacaklar 10:13
Monaco - Lille maçı ne zaman? Monaco - Lille maçı ne zaman? 10:07
Borussia Dortmund - St. Pauli maçı ne zaman? Borussia Dortmund - St. Pauli maçı ne zaman? 09:59
Mou'dan flaş karar! Dzeko ve Nesyri... Mou'dan flaş karar! Dzeko ve Nesyri... 09:57
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:53