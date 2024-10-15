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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraşsa da mutlu sona ulaşamadığı ve Boca Juniors'la ocak ayı transfer dönemi için el sıkıştığı Arjantinli futbolcu Cristian Medina ile ilgili son durumu Boca Juniors muhabiri aktardı. Medina'nın transferi ile ilgili bir problem olmasa da alternatifinin de hazır olduğunu belirtti. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Fenerbahçe,transferin son gününe kadar Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Medina'yı renklerine katmak için mücadele vermiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Fakat taraflar devre arası için el sıkışmıştı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Oyuncunun 29 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalması endişeye neden olsa da durumunda korkulacak bir şey olmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Sabah'ın haberine göre, Arjantinli orta sahayla ilgili son durumu, Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti aktardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Zor günler geçiren kulüp, 15 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata oyuncusunu satmayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Gatti bu durum için "Arjantin temsilcisi paraya hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç halinde" dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

15 MİLYON EURO'NUN ALTINA BIRAKMAYACAKLAR

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu ödediği takdirde futbolcuyu kadrosuna katacağını söyleyen Gatti, "Medina sezon başında Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istedi. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu bırakmayınca transfer ocak ayına kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Medina hâlâ İstanbul'a gitmeyi ve formayı giymek istiyor. Ancak İstanbul temsilcisi yaşanacak olası sıkıntıyı da göz önünde tutarak alternatifini de belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Bu isim de Arjantinli Christian Ordonez.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Velez Sarsfield forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler yakın takipte" diye konuştu.

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