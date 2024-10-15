TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den

Fenerbahçe,transferin son gününe kadar Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Medina'yı renklerine katmak için mücadele vermiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Fakat taraflar devre arası için el sıkışmıştı.

Oyuncunun 29 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalması endişeye neden olsa da durumunda korkulacak bir şey olmadığı belirtildi.