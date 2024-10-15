TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin B planı hazır! Medina'nın alternatifi Arjantin'den
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraşsa da mutlu sona ulaşamadığı ve Boca Juniors'la ocak ayı transfer dönemi için el sıkıştığı Arjantinli futbolcu Cristian Medina ile ilgili son durumu Boca Juniors muhabiri aktardı. Medina'nın transferi ile ilgili bir problem olmasa da alternatifinin de hazır olduğunu belirtti. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Zor günler geçiren kulüp, 15 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata oyuncusunu satmayacak.
Gatti bu durum için "Arjantin temsilcisi paraya hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç halinde" dedi.
15 MİLYON EURO'NUN ALTINA BIRAKMAYACAKLAR
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu ödediği takdirde futbolcuyu kadrosuna katacağını söyleyen Gatti, "Medina sezon başında Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istedi. Ancak Arjantin kulübü oyuncuyu bırakmayınca transfer ocak ayına kaldı.
Medina hâlâ İstanbul'a gitmeyi ve formayı giymek istiyor. Ancak İstanbul temsilcisi yaşanacak olası sıkıntıyı da göz önünde tutarak alternatifini de belirlemiş durumda.
Bu isim de Arjantinli Christian Ordonez.
Velez Sarsfield forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler yakın takipte" diye konuştu.
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