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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için uzun uğraşlar verdiği Youssef En-Nesyri, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Su ana kadar sarı-lacivertli formayla sadece 1 golü bulunan Faslı golcüyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 10:19
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Yeni sezon öncesi takımın başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük ses getiren Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya, transferi için uzun uğraşlar verdiği ve adı Roma ile de anılan Faslı santrforu renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

En-Nesyri transferi Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri altında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

İstenen performansı verememesi nedeniyle çoğu zaman maçlara kulübede başlayan Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Faslı oyuncunun Fenerbahçe'deki performansı sürekli manşetlere çıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

SEVILLA YENİDEN İSTİYOR

"Vamossevilla" adlı sitede; Sevilla'nın En-Nesyri'yi devre arasında kiralamak isteyebileceğini vurguladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 maçta 443 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Faslı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

En-Nesyri'nin güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.

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