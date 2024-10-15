FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için uzun uğraşlar verdiği Youssef En-Nesyri, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Su ana kadar sarı-lacivertli formayla sadece 1 golü bulunan Faslı golcüyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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En-Nesyri transferi Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, oyuncuyla da 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri altında kaldı.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçında ağları havalandırmayı başarmıştı.
İstenen performansı verememesi nedeniyle çoğu zaman maçlara kulübede başlayan Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Faslı oyuncunun Fenerbahçe'deki performansı sürekli manşetlere çıkıyor.
SEVILLA YENİDEN İSTİYOR
"Vamossevilla" adlı sitede; Sevilla'nın En-Nesyri'yi devre arasında kiralamak isteyebileceğini vurguladı.
Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 maçta 443 dakika süre aldı.
Faslı futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
En-Nesyri'nin güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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