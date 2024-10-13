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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan iç transferde harekete geçti. Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Sağ bek bölgesinde rotasyonu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Ferdi'nin takım arkadaşının transferini sportif direktör Mario Branco ile bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 09:59
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Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe henüz imzaya yaklaşamadı.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Nijeryalı yıldızın istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da alternatiflere bakmaya başladı.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

SONUNA KADAR ZORLANACAK

Osayi ile yeni sözleşme şartlarını sonuna kadar zorlayacak olan yönetim, sezon sonunda olabilecek olası bir ayrılık için de planlamasını yapıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Takvim'den alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

UFUKTA SÖZLEŞME YOK!

8 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken, İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı.

Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey'le yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor.

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