Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan iç transferde harekete geçti. Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim sürpriz bir isme kancayı taktı. Sağ bek bölgesinde rotasyonu genişletmek isteyen Fenerbahçe, Ferdi'nin takım arkadaşının transferini sportif direktör Mario Branco ile bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Takvim'den alınan bilgilere göre sportif direktör Mario Branco bir sağ bek listesi oluşturmaya başladı ve listenin ilk sırasına da Brighton formasını giyen Tariq Lamptey'i aldı.
Branco'nun İngiliz kulübüyle sözleşmesinin son sezonunda olan Ganalı yıldızla ocak ayında görüşmeyi planladığı ifade ediliyor.
Chelsea altyapısında futbola başlayan 24 yaşındaki Lamptey 2020 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu.
UFUKTA SÖZLEŞME YOK!
8 kez Gana Milli Takımı'nın formasını giyen genç futbolcu bu sezon Premier Lig'de hiç süre alamazken, İngiltere Kupası'nda ise 2 maçta 88 dakika görev yaptı.
İngiliz basınına göre Brighton yönetimi bu sezon performansı eleştiri konusu olan Lamptey'le yeni sözleşme yapmayı şu anda düşünmüyor.
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