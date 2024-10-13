Fenerbahçe'den sürpriz sağ bek hamlesi! Transferi Branco bitirecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi Samuel'le pazarlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe henüz imzaya yaklaşamadı.

Nijeryalı yıldızın istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da alternatiflere bakmaya başladı.