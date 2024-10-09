Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

ANCELOTTI: REKABET ÇOK FAZLA Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda Güler az oynuyor çünkü rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." dedi.