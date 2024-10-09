Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun beyazlı kulüpte forma şansı bulmakta zorlanıyor. Milli yıldız için flaş transfer iddiası ortaya atan İspanyol basını Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu İspanyol devinden ayrılabilir.
ANCELOTTI: REKABET ÇOK FAZLA
Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda Güler az oynuyor çünkü rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." dedi.
Fenerbahçe, Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler'in durumunu yakından takip etmeye başladı.
AS'ta yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, devre arasında kiralık transfer olasılığını değerlendirmek üzere Real Madrid ile temasa geçmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Madrid yönetimiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı kaydedilirken, Real Madrid'in Güler'i satmaya niyeti olmasa da kiralamayı düşünebileceği aktarıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i ikna etmek için bizzat görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.
Arda, Karadağ ve İzlanda maçları için A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alıyor.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 45 milyon Euro olan milli yıldızın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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