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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun beyazlı kulüpte forma şansı bulmakta zorlanıyor. Milli yıldız için flaş transfer iddiası ortaya atan İspanyol basını Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 13:25
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ENES CEVAHİRCİ
Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Jose Mourinho yönetiminde özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler için flaş bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer edilen Arda Güler yeniden Türkiye'ye dönebilir.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu İspanyol devinden ayrılabilir.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

ANCELOTTI: REKABET ÇOK FAZLA

Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "Arda Güler az oynuyor çünkü rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor." dedi.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Fenerbahçe, Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan Arda Güler'in durumunu yakından takip etmeye başladı.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

AS'ta yer alan habere göre; Sarı lacivertliler, devre arasında kiralık transfer olasılığını değerlendirmek üzere Real Madrid ile temasa geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco, Madrid yönetimiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı kaydedilirken, Real Madrid'in Güler'i satmaya niyeti olmasa da kiralamayı düşünebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Arda Güler heyecanı! İspanyollar müjdeyi duyurdu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i ikna etmek için bizzat görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

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