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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin istatistikleriyle zirvede! Süper Lig'de...

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Allan Saint- Maximin, Jose Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Fransız kanat, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken o istatistikleriyle Süper Lig'de zirvede yer aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:34
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Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin istatistikleriyle zirvede! Süper Lig'de...

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Allan Saint- Maximin, Jose Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin istatistikleriyle zirvede! Süper Lig'de...

Süper Lig'de en çok başarılı dripling yapan futbolcu (19) Fenerbahçe'nin yıldızı Allan Saint- Maximin!

Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin istatistikleriyle zirvede! Süper Lig'de...

Mourinho'nun güvendiği isim takımın hücum gücünde önemli rol oynuyor.

Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin istatistikleriyle zirvede! Süper Lig'de...

Maximin'i dripling sıralamasında takip eden futbolcular; Draguş 18, (Trabzonspor), Z. Dimitrov 17 (Bodrum FK), M. Djenepo 17 (Antalya), Ali Yavuz 17 (Adana Demir), Augusto 15 (Alanyaspor), Olawoyin 15 (Rizespor), Malheiro 13 (Trabzonspor), Ntcham 12 (Samsunspor), Solet 12 (Göztepe), Gökhan Sazdağı 12 (Kayserispor).

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