Fenerbahçe'de Allan Saint- Maximin istatistikleriyle zirvede! Süper Lig'de...
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Allan Saint- Maximin, Jose Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Fransız kanat, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken o istatistikleriyle Süper Lig'de zirvede yer aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Maximin'i dripling sıralamasında takip eden futbolcular; Draguş 18, (Trabzonspor), Z. Dimitrov 17 (Bodrum FK), M. Djenepo 17 (Antalya), Ali Yavuz 17 (Adana Demir), Augusto 15 (Alanyaspor), Olawoyin 15 (Rizespor), Malheiro 13 (Trabzonspor), Ntcham 12 (Samsunspor), Solet 12 (Göztepe), Gökhan Sazdağı 12 (Kayserispor).
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