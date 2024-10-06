FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olduğu maçtan 1 puanla dönmüştü. Mücadelenin ardından Jose Mourinho'nun taktik tarzına yönelik eleştiriler yapılırken sarı lacivertlilerden Rodrigo Becao, tecrübeli teknik direktör hakkında söylenenlere cevap verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Brezilyalı savunmacı, Mourinho'ya yöneltilen defansif oynattığına dair yorumların haksız olduğunu vurguladı.
28 yaşındaki futbolcu, "Jose Mourinho'nun sadece savunma ile ilgilendiğini ve kontrataktan gol arıyor söyleyenlere katılmıyorum." ifadelerini kullandı.
"Mourinho, oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor. Bizden istediği ve bizim de sahada yapmaya çalıştığımız şey aslında bu."
Avrupa Ligi'ndeki 1-1'lik Twente beraberliğini de değerlendiren Rodrico Becao, "Deplasmanda bir puan almak iyi. Evimizden uzakta zor bir maç oynadık." dedi.
"Güçlü bir takıma karşı oynadık. Kazanmak istiyorduk ama kaybetmemek de önemli. Bu iyi bir sonuç."
Kariyerinde 2019-2023 yılları arasında İtalya'nın Udinese takımında oynayan Rodrigo Becao ayrıca İtalya'yı özlediğini söyledi.
Becao, "İtalya bana çok şey öğretti. Serie A'da çok savunma yaparsınız, çok güçlü bir savunma ekolüdür." dedi
"Bugün olduğum savunma oyuncusu için sadece İtalya'ya teşekkür edebilirim. Harika zaman geçirdiğim İtalya'ya bir gün dönmeyi çok isterim." yorumunu yaptı.
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