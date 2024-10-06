FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

28 yaşındaki futbolcu, "Jose Mourinho'nun sadece savunma ile ilgilendiğini ve kontrataktan gol arıyor söyleyenlere katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mourinho, oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor. Bizden istediği ve bizim de sahada yapmaya çalıştığımız şey aslında bu."