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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olduğu maçtan 1 puanla dönmüştü. Mücadelenin ardından Jose Mourinho'nun taktik tarzına yönelik eleştiriler yapılırken sarı lacivertlilerden Rodrigo Becao, tecrübeli teknik direktör hakkında söylenenlere cevap verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Sarı lacivertli takımın Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya özel açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Becao, Jose Mourinho'nun oyun stilini anlatıp, "Mourinho oyun kuruyor, oynamak istiyor ve tabii ki iyi savunma yapmaya çalışıyoruz." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

"Önemli olan gol yememek, zaten hücumda gol atarız. Maalesef, Twente maçında gol yedik ama sonrasında eşitliği sağladık çünkü iyi iş çıkardık."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Brezilyalı savunmacı, Mourinho'ya yöneltilen defansif oynattığına dair yorumların haksız olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

28 yaşındaki futbolcu, "Jose Mourinho'nun sadece savunma ile ilgilendiğini ve kontrataktan gol arıyor söyleyenlere katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

"Mourinho, oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor. Bizden istediği ve bizim de sahada yapmaya çalıştığımız şey aslında bu."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Avrupa Ligi'ndeki 1-1'lik Twente beraberliğini de değerlendiren Rodrico Becao, "Deplasmanda bir puan almak iyi. Evimizden uzakta zor bir maç oynadık." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

"Güçlü bir takıma karşı oynadık. Kazanmak istiyorduk ama kaybetmemek de önemli. Bu iyi bir sonuç."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Kariyerinde 2019-2023 yılları arasında İtalya'nın Udinese takımında oynayan Rodrigo Becao ayrıca İtalya'yı özlediğini söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

Becao, "İtalya bana çok şey öğretti. Serie A'da çok savunma yaparsınız, çok güçlü bir savunma ekolüdür." dedi

FENERBAHÇE HABERLERİ | Rodrigo Becao'dan Jose Mourinho açıklaması! "Bizden istediği..."

"Bugün olduğum savunma oyuncusu için sadece İtalya'ya teşekkür edebilirim. Harika zaman geçirdiğim İtalya'ya bir gün dönmeyi çok isterim." yorumunu yaptı.

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